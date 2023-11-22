В Керчи похоронили погибшего при выполнении специальных задач химика

В среду, 22 ноября, в Керчи прошли похороны 26-летнего химика-лаборанта Эдуарда Капустина. Юноша погиб при выполнении специальных задач, заявил в своем Telegram-канале глава города Святослав Брусаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / brusakov Фото: t.me / brusakov

Эдуард Капустин учился в Керченском морском судомеханическом техникуме. После этого начал осваивать специальность пищевого технолога в Керченском государственном морском технологическом университете. Окончил вуз с дипломом магистра с отличием в прошлом году.

В декабре прошлого года юношу призвали в армию, службу он проходил в Крыму. Погиб Эдуард Капустин 15 ноября текущего года.

Вячеслав Рыжков

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