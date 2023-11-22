В массовом ДТП в Тюменской области пострадали четыре человека

На 128 км трассы Тюмень — Омск произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых два грузовика. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в аварии пострадали четыре человека.

По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовика МАЗ не учел погодные условия, из-за чего его занесло на полосу встречного движения. Там он столкнулся с ЗИЛ, а далее с Lada Vesta и фурой Renault. В результате ДТП пострадали водитель Renault и три пассажира Lada.

Движение на участке трассы осуществляется по одной полосе. В ГИБДД призвали тюменцев ограничить поездки из-за сложных погодных условий.

Полина Хабарова

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