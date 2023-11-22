В Сочи создали олимпийский турмаршрут

В Сочи к 10-летию Олимпийских игр создали новый туристический маршрут. Об этом сообщила замглавы города Светлана Калинина в Telegrаm.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал замглавы Сочи Светланы Калининой Фото: Telegram-канал замглавы Сочи Светланы Калининой

«Протяженность маршрута составляет 55 км, продолжительность 5-6 часов»,— говорится в сообщении.

Турмаршрут начинается с Олимпийского парка и следует на курорт «Красная Поляна», где проводилась часть олимпийских соревнований. Госпожа Калинина отметила, что маршрут откроют для туристов в январе 2024 года.

Анастасия Донскова

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