Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи создали олимпийский турмаршрут

В Сочи к 10-летию Олимпийских игр создали новый туристический маршрут. Об этом сообщила замглавы города Светлана Калинина в Telegrаm.

Фото: Telegram-канал замглавы Сочи Светланы Калининой

Фото: Telegram-канал замглавы Сочи Светланы Калининой

«Протяженность маршрута составляет 55 км, продолжительность 5-6 часов»,— говорится в сообщении.

Турмаршрут начинается с Олимпийского парка и следует на курорт «Красная Поляна», где проводилась часть олимпийских соревнований. Госпожа Калинина отметила, что маршрут откроют для туристов в январе 2024 года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...