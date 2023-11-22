В Татарстане из-за огромной пробки оборудовали пункт обогрева

В Татарстане комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила оборудовать пункт обогрева в связи с образовавшейся пятикилометровой пробкой. Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана

Пробка образовалась на 92-м км трассы Алексеевск — Высокий Колок. В нее попали многие транспортные средства, включая 130 грузовиков и рейсовый автобус с 20 пассажирами. Пункт обогрева организовали в школе в селе Юхмачи. Кроме того, спасатели поставили палатку для 30 человек в селе Аппаково, а руководитель Аппаковского сельского поселения организовал подвоз питьевой воды и горячего чая.

В МЧС добавили, что причиной пробки стало ограничение движения для грузовиков в Ульяновской области.

"Ъ-Казань"