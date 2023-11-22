В Челябинске суд заключил под стражу экс-гендиректора радиозавода «Полет»

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему генеральному директору АО «Челябинский радиозавод „Полет“» Александру Нестерову, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 10 января.

По данным источника в правоохранительных органах, Александр Нестеров превысил полномочия, приняв и оплатив невыполненные работы в рамках гособоронзаказа. Сумма ущерба превысила 100 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о задержании в Москве экс-руководителя завода «Полет» сотрудниками УФСБ России по Челябинской области стало известно 21 ноября. Также был задержан бывший коммерческий директор предприятия Андрей Белимов в Санкт-Петербурге. Фигурантов доставили в Челябинск. Расследованием уголовного дела занимается четвертое ГСУ Следственного комитета РФ в Екатеринбурге.

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