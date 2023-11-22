В Ульяновской области произошло ДТП с участием поезда

В среду, 22 ноября, на территории Ульяновской области пассажирский поезд №353 «Адлер — Пермь» столкнулся с маневровым поездом. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

На момент происшествия в поезде находилось около 400 пассажиров. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время поезд продолжает движение. Утром 22 ноября на станцию Сызрань-город он прибыл с двухчасовым опозданием из-за ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда.

Евгений Чернов