Форум регионов России и Беларуси в 2025 году может пройти в Нижнем Новгороде

XII Форум регионов России и Беларуси в 2025 году планируется провести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Совете делового сотрудничества 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета делового сотрудничества

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заседание Совета делового сотрудничества

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы региона, инициативу поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Будем рады принимать у себя белорусских гостей и представителей российских компаний. Уверен, что вместе мы обеспечим подготовку этого мероприятия на самом высоком уровне»,— сказал губернатор.

XI Форум регионов России и Беларуси в 2024 году пройдет в Витебске. Мероприятие будет посвящено научно-техническому, технологическому прогрессу и суверенитету.

Елена Ковалева