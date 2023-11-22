Форум регионов России и Беларуси в 2025 году может пройти в Нижнем Новгороде
XII Форум регионов России и Беларуси в 2025 году планируется провести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Совете делового сотрудничества 22 ноября.
Заседание Совета делового сотрудничества
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По словам главы региона, инициативу поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Будем рады принимать у себя белорусских гостей и представителей российских компаний. Уверен, что вместе мы обеспечим подготовку этого мероприятия на самом высоком уровне»,— сказал губернатор.
XI Форум регионов России и Беларуси в 2024 году пройдет в Витебске. Мероприятие будет посвящено научно-техническому, технологическому прогрессу и суверенитету.