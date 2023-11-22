Жителя Удмуртии будут судить за выстрел из ружья в соседа из-за конфликта

В Глазовском районе Удмуртии предстанет перед судом 67-летний житель деревни Чажайский лесоучасток. Мужчину обвиняют в покушении на убийство односельчанина, а также в незаконном хранении боеприпасов и их изготовлении (ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в сентябре. По данным следствия, в тот день между мужчиной и его знакомым случился конфликт, после чего вернулся домой и взял незаконно хранившееся у него ружье. После чего на улице, в центре деревни, он подошел к односельчанину и выстрелил в него. Затем, желая добить пострадавшего, мужчина перезарядил ружье и попытался вновь выстрелить. Отсыревший порох не позволил ему этого сделать.

Пострадавший остался жив, однако получил ранение грудной клетки с повреждением легкого.

В ходе обыска места жительства обвиняемого также обнаружили 19 мелкокалиберных патронов и 13 самодельно изготовленных патронов. Разрешения на хранение огнестрельного оружия у мужчины не имеется.