В Татарстане 28-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство бабушки

В Набережных Челнах 28-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство собственной 77-летней бабушки. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следствие полагает, что мужчина пришел к потерпевшей переночевать 20 ноября, поскольку злоупотреблял алкоголем и хотел избежать конфликта с родителями. Однако позже он поссорился с родственницей, напал на нее и не менее пяти раз ударил ее молотком по голове, после чего скрылся с места. Потерпевшая позвонила сыну, и тот приехал и вызвал медиков. Пострадавшей оказали медпомощь.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"