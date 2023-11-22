Запрет на парковку зимой введут на 40 улицах и пяти площадях Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода опубликовала список улиц и площадей, где будут вводить временный запрет на парковку и остановку автомобилей. В этом списке более 40 улиц и пять центральных площадей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В постановлении администрации города говорится, что для проведения работ по содержанию дорог запрет на парковку вводится на период с 21:00 23 ноября 2023 года до 09:00 15 марта 2024 года.

На вопрос «Ъ-Приволжье» в мэрии пояснили, что это весь период, во время которого улицы могут временно перекрываться для уборки снега. Закрывать их один раз и на всю зиму, как написали нижегородские СМИ, не планируется.

По мере необходимости на этих улицах и площадях будут выставляться знаки, что парковка запрещена. После расчистки проезжей части улицы будут снова открываться.

В документе уточняется, что временные запреты на парковку коснутся площадей Минина и Пожарского, Горького, Свободы, Лядова и Сенной. Также может быть ограничена парковка на улицах Новая, Короленко, Славянская, Ижорская, Фрунзе, Малая и Большая Покровская, Минина, Варварская, Алексеевская, Октябрьская, Грузинская, Ошарская, Горького, Ильинская, Пискунова, Звездинка, Почаинская, Рождественская, Заломова, Большая Печерская, Ульянова (частично), Студеная, Маслякова, Ковалихинская, Суетинская, Ванеева, Стрелка, Самаркандская, Совнаркомовская и Керченская и Бетанкура.

Также временные ограничения будут вводиться на Волжской, Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, набережной Федоровского и на набережной Лыковая Дамба у дома №45, в Чернопрудском переулке, на Георгиевском и частично Зеленском съезде.

В администрации города уточнили, что аналогичные ограничительные меры применялись в Нижнем Новгороде зимой 2022-2023 годов.

Андрей Репин