По улице Кирова частично ограничат движение транспорта на семь дней

В Челябинске частично ограничат движение транспорта по улице Кирова в связи с проведением работ на инженерных сетях, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы начнутся 23 ноября в восемь часов утра и закончатся 30 ноября в шесть вечера. Ограничение коснется района пересечения улицы Кирова с улицей Калинина. Дорога будет закрыта в обе стороны при движении от Теплотехнического института в центр.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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