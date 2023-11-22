В 2024 году на поддержку инвесторов в Ростовской области направят 6,6 млрд рублей

В грядущем году налоговые расходы казны на поддержку инвестиций и предприятий экономики в Ростовской области составят 6,6 млрд руб. Об этом со ссылкой на доклад заместителя губернатора – министра финансов Лилию Федотову сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно планам властей, льготы для инвесторов оцениваются в 3,4 млрд руб. Они будут включать льготы по налогу на прибыль и имущество для предприятий и резидентов ТОР, а также участников специнвестконтрактов в сфере промышленности.

Также в Ростовской области сохранят инвестиционный налоговый вычет для компаний, вносящих капитальные вложения в экономику региона, пожертвования на цели культуры, образования и благотворительности. Такая же мера поддержки будет действовать для телекоммуникационных компаний. От налога будут освобождены концессионеры, строящие новые трамвайные сети.

«Сохранена 10-процентная ставка по упрощенной системе налогообложения (порядка 19 тыс. хозяйствующих субъектов). На 2024 год также сохранены пониженные до максимально возможного уровня ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций в сфере телекоммуникаций»,— отмечается в сообщении правительства Ростовской области.

Отдельно подчеркивается, что в проекте бюджета региона на трехлетний период предусмотрено выделение 17 млрд руб. на прямое субсидирование отраслей экономики. В 2024 году на эти цели будет направлено более 7 млрд руб. Власти планируют оказать поддержку компаниям АПК, промышленными предприятиям и организациям-инвесторам.

Анастасия Назарова