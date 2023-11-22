Женщина погибла при пожаре в Симферопольском районе Крыма

Женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Курцы Симферопольского района Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

По данным ведомства, возгорание в жилом доме произошло 22 ноября около 06:10. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. К ликвидации пожара привлекли трех человек и одну единицу техники.

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Причины пожара выясняют эксперты.

Анастасия Донскова

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