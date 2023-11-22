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В Ярославле директор учреждения не платил зарплату сотрудникам 8 месяцев

В Ярославле директор организации дополнительного образования восемь месяцев не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 1,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Фото: СК РФ по Ярославской области

Фото: СК РФ по Ярославской области

В Ярославле следователи расследуют уголовное дело в отношении директора образовательной организации, который подозревается в полной невыплате зарплаты и иных выплат персоналу в период с ноября 2022 года по июль 2023 года. Как сообщает источник «Ъ-Ярославль», речь идет о ФГАОУ ДПО «Ярославский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства».

Пострадавшими по делу были признаны восемь сотрудников. В пресс-службе СК сообщили, что задолженность перед работниками сейчас погашена. Однако расследование уголовного дела продолжается.

Алла Чижова

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