Челябинский КОНАР договорился о сотрудничестве с заводом из Казахстана

Руководители АО «КОНАР» (Челябинск) и АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (УКАЗ, Казахстан) подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве во время переговоров губернатора Челябинской области Алексея Текслера и чрезвычайного и полномочного посла Казахастана в РФ Даурена Абаева, сообщает пресс-служба правительство региона.

Встреча состоялась на Международной выставке-форуме на ВДНХ, где 22 ноября проходит День Челябинской области.

По слова генерального директора АО «КОНАР» Валерий Бондаренко, синергия с казахстанским предприятие позволит создать в Усть-Каменогорске сотни новых рабочих мест. «Уже в следующем году мы видим увеличение производства в два раза. Это позволит направить инвестиции в ремонт зданий и оборудования, в создание комфортных условий на рабочих местах»,– прокомментировал господин Бондаренко. По его словам, детальные планы сотрудничества планируется разработать в ближайшие несколько месяцев.

«Мы рассчитываем, что КОНАР поделится новыми технологиями в производстве, накопленным опытом и потенциалом при подготовке высококвалифицированных специалистов»,– сказал генеральный директор АО «УКАЗ» Алексей Селиванов.

Стороны намерены сотрудничать во всех отраслях, представляющих совместный интерес – машиностроении, металлургии, нефтегазовой отрасли и инжиниринге. В том числе речь идет о производстве и взаимных поставках компонентов динамических машин, статического оборудования, деталей тяжелого машиностроения и запорно-регулирующей арматуры.

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