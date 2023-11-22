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На Кубани зафиксировали сбой в работе «Вконтакте»

Днем 22 ноября произошел сбой в работе соцсети «Вконтакте». По количеству жалоб на плохую работу сервиса Краснодарский край занимает третье место в РФ. По данным сервиса «Сбой.рф», в регионе фиксируется 6% от общего количества жалоб.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Больше всего пользователей, столкнувшихся с проблемами, из Москвы — 29%. На втором месте по жалобам — Санкт-Петербург — 12%.

Еще 5% жалоб поступает из Новосибирской области. По 3% пользователей столкнулись с проблемами в Башкортостане, Московской, Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае.

Татьяна Ручкина

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