Пермское УФАС ищет картельный сговор между птицефабриками

Пермское УФАС проводит антикартельную проверку производителей куриных яиц и мяса. Поводом стало повышение оптовых цен на эти товары на социально значимом рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

УФАС оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае выявления признаков нарушения закона о защите конкуренции будут возбуждены антимонопольные дела.

По данным Пермьстата, в Пермском крае продукция птицеводства подорожала в октябре 2023 года на 15%. В частности, за месяц яйцо куриное подорожало на 15%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%. Рост цен на продукцию птицеводства наблюдается четвертый месяц подряд.