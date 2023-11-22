Путин присвоил спецзвания генералов внутренней службы главам ФСИН и ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерала внутренней службы директору Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву и главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову, следует из указов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Генерал внутренней службы — персональное специальное звание высшего начальствующего состава ФСИН и ФССП России. Введено указом президента от 27 сентября 2023 года вместо звания «генерал-полковник внутренней службы».

Дмитрий Аристов родился 12 января 1972 года. Директором ФССП он стал 20 марта 2017 года. В 2013 году ему был присвоен чин действительного государственного советника 1-го класса. С 1989 по 2008 год он служил в вооруженных силах СССР и России, уволился в запас в звании полковника. В 2009–2012 годах занимал различные должности в Минюсте. В 2012–2017 годах был замминистра юстиции.

Аркадий Гостев родился 11 февраля 1961 года. С 25 ноября 2021 года он является директором ФСИН. В 2012–2015 годах был замминистра внутренних дел. Служил в МВД с 1981 года. После начала военных действий на территории Украины его внесли в санкционные списки Великобритании, США, Канады, Украины, Австралии и Новой Зеландии.

Эрдни Кагалтынов