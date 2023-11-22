Большесосновские депутаты предложили в очередной раз премировать главу округа

Депутаты думы Большесосновского муниципального округа предложили по итогам третьего квартала 2023 года выдать главе муниципалитета Владимиру Трескову премию в размере 45 тыс. руб. Текст проекта решения представительного органа имеется в распоряжении редакции. Его рассмотрение запланировано на 29 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Владимира Трескова В Контакте Фото: страница Владимира Трескова В Контакте

В этом году депутаты уже премировали господина Трескова. На октябрьском заседании дума муниципального округа по итогам первого и второго кварталов 2023 года одобрила выплату главе муниципалитета в размере 90 тыс. руб. По итогам прошлого года депутаты выдали Владимиру Трескову 80 тыс. руб. СМИ сообщали также, что по итогам 2021 года господин Тресков получил премию около 300 тыс. руб. Эти средства глава округа перечислил на благотворительность.