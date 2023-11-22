Проблемы водоснабжения в селе Ягодное Самарской области решат до конца дня

Водоснабжение жителей села Ягодное будет полностью восстановлено до конца среды, 22 ноября. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко на совещании в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ Фото: Роман Калинин, Коммерсантъ

«Владимир Василенко доложил, что все необходимые работы в Ягодном проведены, на данный момент только два дома остаются без воды»,— говорится в сообщении правительства.

Жители села неоднократно жаловались властям на полное отсутствие водоснабжения с 9 ноября текущего года. Однако до сих пор проблема остается нерешенной.

На совещании в правительстве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что узнал о проблеме только во время командировки в зону СВО. Он раскритиковал работу чиновников в этой части и поручил наказать виновных.

Георгий Портнов