Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ассоциация с музыкой очень важна»

Анна Минакова — о плейлистах брендов

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, для чего модные дома создают списки треков для прослушивания.

Фото: Apple music

Фото: Apple music

Музыка — отличный способ для модных брендов напомнить о себе клиентам. У Chanel на показах она всегда интересная, и не удивительно, что плейлисты оттуда в числе многократно прослушиваемых на Apple Music.

Составление брендами плейлистов — и совсем не обязательно с показов — настолько популярно, что журналы выпускают их рейтинги. Издание Female и вовсе заявило в своем обзоре следующее: «Музыка и мода имеют неразрывную связь. И звукорежиссеры для модного дома не менее важны, чем креативные директора».

Тут я бы все же поспорила, но ассоциация с музыкой и правда очень важна. Понимают это и российские бренды. Недавно, например, новый плейлист выпустила марка Ushatava.

Ushatava Radio собрала дизайн-команда модного lома. Старший дизайнер Артем Шумов и младшие Григорий Симонов, Кристина Пак и Георгий Джишкариани поделились музыкой, которую слушали, пока создавали коллекцию Paper Street. Послушать можно в Spotify, Apple Music или «VK Музыка».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...