«Ассоциация с музыкой очень важна»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, для чего модные дома создают списки треков для прослушивания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple music Фото: Apple music

Музыка — отличный способ для модных брендов напомнить о себе клиентам. У Chanel на показах она всегда интересная, и не удивительно, что плейлисты оттуда в числе многократно прослушиваемых на Apple Music.

Составление брендами плейлистов — и совсем не обязательно с показов — настолько популярно, что журналы выпускают их рейтинги. Издание Female и вовсе заявило в своем обзоре следующее: «Музыка и мода имеют неразрывную связь. И звукорежиссеры для модного дома не менее важны, чем креативные директора».

Тут я бы все же поспорила, но ассоциация с музыкой и правда очень важна. Понимают это и российские бренды. Недавно, например, новый плейлист выпустила марка Ushatava.

Ushatava Radio собрала дизайн-команда модного lома. Старший дизайнер Артем Шумов и младшие Григорий Симонов, Кристина Пак и Георгий Джишкариани поделились музыкой, которую слушали, пока создавали коллекцию Paper Street. Послушать можно в Spotify, Apple Music или «VK Музыка».