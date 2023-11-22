Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как в стране относятся к мифическому созданию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коваленко, Коммерсантъ Фото: Андрей Коваленко, Коммерсантъ

В Китай отправляемся сегодня. Следующий год — год дракона, а он в Поднебесной является символом императорской власти и стремления быть в центре внимания, поэтому эксперты советуют встречать праздник в роскошных нарядах.

Китайцы верят, что их мудрые покровители до сих пор живут на земле. Они населяют моря и океаны, реки и озера. В 2020 году один из драконов якобы проснулся в провинции Гуйчжоу. Страшные звуки доносились будто из самых недр большой горы: завывания, скрежет, свист. Оказалось, что одна маленькая, но гордая птичка может кричать по-драконьи, плюс эхо. В общем, чудо природы. Тем временем сеть наводнили тысячи роликов. И непонятно было, где фейки, а где действительно монстры.

Гонконг часто называют городом драконов. В местной культуре они олицетворяют мудрость, мужество и процветание. Чудовища летают к воде, но небоскребы для них помеха. Поэтому в многоэтажках придумали делать отверстия, гигантские дыры. Их называют «вратами дракона».

Ярким примером того, как не нужно строить, является здание Банка Китая. Возведение небоскреба вдохновлено формой и ростом бамбука. Однако острая форма противоречит науке фэн-шуя — острые края разрезают жизненно важную энергию ци, излучают негатив. Во время строительства умер губернатор Гонконга. Были еще неприятности, пока в здание не добавили водопад, растительность и не привезли гигантские камни, которые символизируют гармонию и стабильность. Видите, как все серьезно…

А новогодний дракон еще и зеленый, и деревянный. В китайской мифологии он символ огня с буйным нравом. Однако зеленый цвет и дерево делают характер зверя более мягким: он ценит не только удалые праздники, но и созидание, и творчество. При этом он амбициозен, стремителен и чертовски красив.