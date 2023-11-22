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Коммерсантъ FM
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Колбы времени

Александр Леви — о часах Tesla S3XY Time Glow Clock

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассуждает о том, насколько удачными можно назвать решения разработчиков устройства.

Фото: Tesla

Фото: Tesla

Компания Tesla представила настольные часы S3XY Time Glow Clock. Устройство появилось в китайском каталоге магазина. Новинка имитирует так называемую ламповую технику. Ключевые компоненты, отображающие цифры, выполнены в виде газоразрядных индикаторов, которые широко применялись в электронике несколько десятилетий назад.

Нахожу это решение исключительно декоративным. Такие лампы действительно выглядят здорово, но вот использование оригиналов прошлой эпохи вроде популярных советских индикаторов ИН-18 не только затратно и хлопотно, но также жестко ограничено текущими запасами.

Сохранить завораживающую оболочку продукта и современную электронику разработчики Tesla решили с помощью дисплеев. На верхней стеклянной поверхности платформы с металлической боковой рамкой установлено шесть цветных IPS-экранов, которые находятся под колбами из кварцевого стекла.

Понятно, что дисплеи могут отображать цифры и их фон по большому счету в бесчисленном количестве вариантов. На выбор владельца уже предусмотрено пять встроенных, представленных на официальном сайте. Для их переключения есть отдельная кнопочка Style. Использование миниатюрных экранов в часах решает не только вопрос комплектующих, но и помогает S3XY Time Glow Clock интегрироваться в различные интерьеры.

Создатели оснастили новинку высокоточным RTC-чипом, который отвечает за точность отсчета времени. Кроме того, модель поддерживает синхронизацию по Wi-Fi, что также работает на корректировку хронометра. Примерно 20 см по длине, а также по 7 см в ширину и высоту позволяют уместить полукилограммовые S3XY Time Glow Clock практически где угодно. На китайском сайте Tesla новинка продается по цене 839 юаней или примерно 10,5 тыс. руб.

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