В Крыму заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

С 13 по 19 ноября в Крыму заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилась на 20,9% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Показатель заболеваемости составил на 10 тыс. населения — 37,3. Всего в республике за семь дней ОРВИ заболели 7,9 тыс. человек.

В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболели 2,4 тыс. человек, что на 24,1% больше, чем в предыдущую. Показатель заболеваемости составил на 10 тыс. населения — 46,5.

«По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией не гриппозных респираторных вирусов, преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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