Глава Удмуртии: на фоне интенсивных снегопадов жителям нужно запастись терпением

Жителей Удмуртии просят запастись терпением касательно сложной ситуации на дороге, сложившейся из-за интенсивного снегопада, заявил во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов. Работодателей также просят отнестись с пониманием, «если случаются опоздания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам господина Бречалова, такого снегопада в Удмуртии не было порядка 60 лет. Так, 21 ноября на метеостанции Ижевска обновили суточный рекорд по осадкам — 17,6 мм. В последний раз такое было в 1964 году. При этом снежная погода сохранится в ближайшие два дня, а местами по республике прогнозируется очень сильный снег. Ожидается выпадение 20 мм и больше за 12 часов.

Дорожные службы мобилизовали все ресурсы, а сотрудники ГИБДД переведены в усиленный режим. «Главам муниципальных образований — держать уборку снега на контроле. Особое внимание — участкам с самым большим трафиком, школьным маршрутам, улицам, которые ведут к важным соцучреждениям»,— рассказал господин Бречалов.