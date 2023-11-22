Новак: цены на нефть объективно отражают ситуацию на рынке

Стоимость нефти находится на достаточно хорошем уровне, считает вице-премьер Александр Новак. По его мнению, сейчас рынок сбалансирован.

«На мой взгляд, цены объективно отражают существующую картину. На достаточно хорошем уровне, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы будем обсуждать на совещании (ОПЕК+.— "Ъ")»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Стоимость нефти Brent в ноябре снизилась примерно с $85 до $82,5 за баррель. 16 ноября цена падала ниже $78 за баррель. С июня по октябрь стоимость нефти преимущественно росла — с примерно $71 12 июня до $92 на пике 27 сентября.

О доходах РФ от продажи нефти — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Леонид Уварчев