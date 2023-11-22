Новое производство цельностеклянных конструкций заложили в ОЭЗ «Санкт-Петербург»
На площадке Новоорловская особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» заложили первый камень предприятия и учебного центра по производству цельностеклянных конструкций ООО «ИнСтелРус». Об этом с места события 22 ноября сообщает корреспондент «Ъ-СПб».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как рассказал гендиректор ООО «ИнСтелРус» Максим Трушков, производство планируется запустить в две очереди: первую — до конца 2024 года. Объем производства после реализации первого этапа составит 25 тысяч кв. м стекла в год. Объемы после запуска второй очереди пока неизвестны, но они будут сопоставимы с первой.
Инвестиции в запуск производства составили 2,1 млрд рублей. Среди них есть и бюджетные средства, но глава компании отказался называть их долю, сославшись на коммерческую тайну. Создано 185 новых рабочих мест.
По словам господина Трушкова, предприятий, которые занимаются аналогичной деятельностью, в стране мало. Продукция может быть востребована в разных сферах — от строительства до фармацевтики. Конструкции можно будет устанавливать в «чистых» помещениях на различных производствах.
На первых этапах компания планирует обслуживать потребности Санкт-Петербурга, Ленобласти и Северо-Западного федерального округа. В будущем рассматривается возможность выхода на внутрироссийский рынок.