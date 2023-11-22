В Великобритании МРОТ повысят на рекордные 9,8%

Британское правительство объявило о повышении с апреля 2024 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 9,8%. Такое решение было принято Министерством финансов Великобритании на основании рекомендаций Комиссии по оплате труда в условиях продолжающегося кризиса стоимости жизни при уровне инфляции в 11,1%, самом высоком за последние 40 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung, File / AP Фото: Kin Cheung, File / AP

С апреля следующего года МРОТ увеличится на £1,04 и составит £11,44 (1255 руб.) в час для работающих граждан в возрасте от 23 лет. При 8-часовом рабочем дне количество рабочих часов в месяц составляет 160. Это рекордное единоразовое повышение МРОТ в Великобритании за все время. Таким образом, оплата труда британца, работающего на полную ставку, увеличится на £1800 в год.

При этом, по решению Министерства финансов Великобритании, впервые МРОТ в полном размере, то есть £11,44, будет распространяться и на работающих британцев в возрасте 21 года — 22 лет (сейчас они получают £10,18 в час). Таким образом, у работников в данной возрастной категории МРОТ вырастет на 12,4%, и оплата труда у таких британцев будет больше на £2,3 тыс. в год. Кроме того, повышается МРОТ для возрастной категории 16–17 лет — на 21,2%, до £6,4 в час, и для возрастной категории 18–20 лет — на 14,8%, до £8,6 в час. Как заявил министр финансов Джереми Хант, с апреля следующего года «будет покончено с низкой оплатой труда в стране». Глава британского Конгресса трейд-юнионов, объединяющего 65 профсоюзов страны, Пол Новак приветствовал решение правительства о повышении МРОТ, подчеркнув причастность профсоюзов к этому событию. Однако, по мнению господина Новака, необходимо «как можно скорее» повышать МРОТ до £15 в час, учитывая инфляцию.

Алена Миклашевская