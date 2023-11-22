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В Кировском районе установят семиметровый памятник Александру Невскому

В Кировском районе Перми установят памятник князю Александру Невскому. Он будет расположен в одноименном сквере. Постановление об этом подписал глава города Эдуард Соснин 15 ноября.

Фото: ИА «Текст»

Фото: ИА «Текст»

Как сообщает телеграм-канал «Звезда|Пермь», автором монумента является пермский скульптор Сергей Путилов. Фигура князя разместится на трехступенчатом прямоугольном гранитном постаменте. Высота всего объекта составит 7 м.

Финансировать работы по установке памятника будет инициатор его размещения — ТОС «Центральный».

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