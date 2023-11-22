Самолет из Москвы с опозданием приземлился в Челябинске из-за погодных условий

Челябинский международный аэропорт Баландино с опозданием принял самолет рейса SU 1420 Москва-Челябинск из-за погодных условий и обледенения посадочной полосы. Эту информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердили в справочной аэропорта.

По расписанию самолет должен был приземлиться в 11:45. По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar воздушное судно совершило около семи кругов над городом, пока сотрудники готовили взлетную полосу для посадки. Ее обработали специальным противообледенительным реагентом. В результате посадка состоялась в 12:39.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте