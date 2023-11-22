Проект бюджета Хакасии вызвал критику спикера верховного совета

В верховном совете (ВС) Хакасии прошли публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Как сообщил их участникам и. о. министра финансов субъекта федерации Игорь Тугужеков, доходы республики в будущем году запланированы в объеме 52 млрд руб. при расходах в 56,2 млрд руб. и дефиците в 4,2 млрд руб.

Согласно проекту, из всей суммы доходов 41 млрд руб. придется на налоги. В том числе, 20,68 млрд руб. — на налог на прибыль. В структуре предполагаемых трат 20,18 млрд руб. составят расходы на оплату труда.

Выступившая на слушаниях и. о. заместителя министра экономического развития Людмила Халтанова представила прогноз социально-экономического развития Хакасии. В частности, по ее данным, индекс промышленного производства в 2024-2026 годы составит в среднем 103,7%, объем отгруженных товаров собственного производства увеличится с 425,4 млрд руб. в будущем году до 494,9 млрд руб. в 2026-м.

Названные представителями правительства показатели вызвали критику со стороны спикера республиканского парламента Сергея Сокола. «Если и далее мы будем рисовать красивые цифры и верить в то, что у нас все хорошо, и в показателях мы растем, а в конце года наши главы схватятся за голову, что у них почти нулевые счета и им нечем закрывать обязательства по зарплатам, вот тогда мы снова будем разводить руками: «Как так?! Все же было хорошо?». Пора перестать на все смотреть на ситуацию через „розовые очки“… Это вредительство чистой воды»,— заявил он. После доклада госпожи Халтановой председатель ВС уточнил, верит ли она «в то, что сами озвучили», и попросил членов республиканского правительства больше не приходить на мероприятия в парламент без необходимой подготовки. При этом сам господин Сокол не стал называть цифры, которые, по его мнению, адекватно бы отражали экономическую ситуацию в регионе.

Большинство выступивших на публичных слушаниях предлагали увеличить расходы на различные направления. Например, председатель комитета ВС по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям Роман Челтыгмашев — выделить 20 млн руб. на инициативное бюджетирование. Председатель Общественной палаты Хакасии Ольга Левченко попросила увеличить затраты на оздоровление и трудоустройство несовершеннолетних, глава республиканской Федерации профсоюзов Евгения Ольховская — проиндексировать зарплаты как минимум на 8% и т. д.

Но, как пояснил господин Тугужеков, финансовые возможности республиканского бюджета крайне ограничены. Налоговые и неналоговые доходы региона за 10 месяцев 2023 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,7 млрд руб. «Коллеги, у нас на зарплату не хватает!»,— подчеркнул он. И. о министра финансов предложил подумать о возможности укрупнения муниципальных образований.

По итогам слушаний была создана редакционная комиссия, которой предстоит отобрать поступившие предложения к первому чтению бюджета. Оно внесено в повестку дня сессии ВС 29 ноября.

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Валерий Лавский