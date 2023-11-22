«Щёлково Агрохим» представит лучшие решения для аграриев

Компания «Щёлково Агрохим» — постоянный участник Международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции «ЮГАГРО». 2023 год для выставки юбилейный — 30 лет мероприятие собирает экспертов, руководителей и ведущих сотрудников агропредприятий. «Щёлково Агрохим» в рамках «ЮГАГРО» проведет серию круглых столов.

«Щёлково Агрохим» — участник большой и интересной работы по укреплению продовольственной безопасности, повышению культуры земледелия, созданию новых технологий растениеводства, основанных на интегрированной системе защиты и биологизации землепользования. Ярким подтверждением этому являются 25 лет успешной деятельности компании под руководством генерального директора АО «Щёлково Агрохим», доктора химических наук, академика РАН Салиса Каракотова.

Компании, применяющие разработки и технологии «Щёлково Агрохим», показали, что российские химические средства защиты растений ни в чем не уступают иностранным продуктам по качеству и эффективности.

В портфеле предприятия — более 160 препаратов, семена 90 гибридов и сортов основных сельхозкультур и более 100 патентов на собственные изобретения.

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За последние 12 лет АО «Щёлково Агрохим» значительно нарастило ассортимент средств защиты. По зерновым — с 22 до 64 наименований, по сахарной свекле — с 16 до 49, по сое — с 6 до 51, по подсолнечнику — с 6 до 34, по кукурузе — с 7 до 33. При этом в портфеле преобладают пестициды в инновационных формуляциях: микроэмульсии, концентраты коллоидных растворов, масляные дисперсии и др. Компания также реализует проект по производству действующих веществ для гербицидов. В настоящее время синтезировано семь действующих веществ, которые служат базой для производства препаратов гербицидной защиты зерновых, сахарной свеклы, кукурузы, бобовых, подсолнечника и картофеля.

Следуя курсу импортозамещения, «Щёлково Агрохим» также предлагает своим клиентам широкую палитру российских препаратов для применения на садовых и косточковых культурах, противоградовую сетку для защиты, феромонные ловушки, а также комплексное агросопровождение. Современные технологии компания испытывает в собственном саду «Бетагран Кубань», расположенном в Краснодарском крае.

На сегодняшний день «щёлковский» портфель препаратов для защиты и питания плодовых культур состоит из 11 инсектицидов и акарицидов, 8 фунгицидов, 15 агрохимикатов для листового применения, трех регуляторов роста, а также разнообразных вспомогательных продуктов: прилипателей, суперсмачивателей, пеногасителей.

Большинство своих продуктов компания выпускает в жидких, преимущественно — инновационных препаративных формах. Это принципиальное решение, которое позволяет уменьшать количество действующего вещества без снижения его эффективности.

В рамках «ЮГАГРО — 2023» компания «Щёлково Агрохим» проведет серию круглых столов, которые объединят ведущих экспертов области, руководителей и сотрудников агропредприятий для обмена мнениями о развитии и перспективах отечественного АПК.

Приходите на наш стенд D401 АО «Щёлково Агрохим», и вы узнаете все о наших растениеводческих, животноводческих и фармацевтических проектах!

23 ноября 2023. Зал 1.1

10:00-11:30

Круглый стол: «Слагаемые рекордного урожая»

Ключевые вопросы:

Что ждет отечественный рынок ХСЗР в ближайшем будущем

Развитие селекции и семеноводства «Щёлково Агрохим»

Технологии уверенного роста урожайности и доходности (CVS)

Как взять под контроль активное развитие грибных заболеваний: алгоритм в три шага

Роль листового питания в достижении рекордных показателей

12:00-14:00

Круглый стол: «Сады: урожай на максимум»

Ключевые вопросы:

Задачи садоводства. Защита сада российскими СЗР на 100%

Интенсивное и суперинтенсивное садоводство — ключи к успеху

Топ-5 трудностей сельскохозяйственного сезона 2023. Что ждать в новом сезоне?

Практика применения «щелковских» препаратов в садах Кубани

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