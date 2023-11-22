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На Кубани запретили ввоз 13 партий цитрусов из Турции, зараженных плодовой мухой

На Кубани за минувшую неделю запретили ввоз 13 партий мандаринов, апельсинов и грейпфрутов из Турции, в которых обнаружили средиземноморскую плодовую муху. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Общий вес запрещенных к ввозу фруктов составил 279 тонн. Большую часть зараженных цитрусов составили мандарины (153 тонны).

Всего за прошедшую неделю в Краснодарский край доставили 26,3 тыс. тонн мандаринов, апельсинов и грейпфрутов. Груз поступил из Турции, Египта и Абхазии.

Анастасия Донскова

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