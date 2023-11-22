Росстандарт откроет в Нижегородской области профильный образовательный кластер

В Нижегородской области будет создан метрологический образовательный кластер Росстандарта. Как сообщила пресс-служба областного правительства, соответствующее соглашение об этом подписали глава нижегородского минбразования Михаил Пучков и директор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Александр Медведев.

Работа кластера будет направлена на профориентацию школьников и студентов технических специальностяей, связанных с точными науками и измерениями. Главные цели проекта — знакомство детей с метрологией, подготовка школьников к поступлению на специальность «Стандартизация и метрология» и смежные направления. В образовательном кластере школьники и студенты смогут увидеть уникальное измерительное оборудование и попробовать поработать на нем.

Также минобразования выбирает образовательные организации, где в 2024 году будут открыты метрологические классы.

Андрей Репин