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обновлено 14:22

Нетрезвую сиделку подозревают в попытке задушить пенсионера в Удмуртии

В Удмуртии полицейские задержали женщину, которая ухаживала за 79-летним мужчиной и угрожала ему убийством. В полицию обратилась дальняя родственница пострадавшего, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, мужчина проживает вместе со своим сыном и женщиной 1976 года рождения, которая за ним ухаживает. Однако между пенсионером и сиделкой был продолжительный конфликт, поскольку женщина злоупотребляет алкоголем.

Преступление произошло, когда пожилой мужчина застал сиделку за употреблением спиртного. После этого он высказал ей свои претензии, в результате которых завязалась ссора. Женщина воспользовалась состоянием пенсионера, положила ему на лицо подушку и начала душить, при этом угрожая убийством.

В настоящее время женщину задержали. По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело по ст.119 УК РФ. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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