Товарооборот между Нижегородской областью и Беларусью не растет

По итогам девяти месяцев 2023 года товарооборот между Нижегородской областью и Беларусь превысил $520 млн, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко на Совете делового сотрудничества в Нижнем Новгороде 22 ноября. Показатель остался на уровне 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Беларуси Роман Головченко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Премьер-министр Беларуси Роман Головченко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«По итогам прошлого года двусторонний товарооборот превысил $720 млн. Потоки были сбалансированы, то есть экспорт и импорт практически соответствуют друг другу по показателям. Товарооборот за девять месяцев текущего года превысил $520 млн, что соответствует уровню прошлого года. Полагаю, что до конца года мы не только достигнем результатов очень успешного прошлого года, но и превзойдем их. У нас нет других вариантов»,— сказал господин Головченко.

В частности, Беларусь планирует наращивать поставки автокомпонентов на машиностроительные предприятия Нижегородской области.

«Главным потребителем для нас является Группа ГАЗ. В условиях оголтелого экономического давления на наши страны мы предприняли необходимые меры, чтобы не только не парализовать производство, но и обеспечить его поступательное развитие»,— сказал Роман Головченко.

По его словам, объем поставок компонентов из Беларуси на предприятия ГАЗ по итогам 2022 года составил $15 млн. В 2023 году этого показателя удалось достичь за девять месяцев, отметил премьер-министр.

Елена Ковалева