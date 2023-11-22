Поправки в генплан Орска признаны недействующими

Удовлетворен административный иск прокуратуры Оренбуржья о признании недействующими решений Орского Совета депутатов о поправках в городской генплан. Решение принял региональный суд. Об этом сообщает надзорное ведомство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Орский городской Совет депутатов скорректировал муниципальный генплан и изменил границы функциональной зоны. Это было сделано за счет исключения зоны рекреационного назначения (Южный участок).

В дальнейшем территорию планировалось предоставить коммерческой организации для добычи серпентинита. Однако решения депутатов не соответствовали требованиям градостроительного, лесного законодательства и законодательства об охране окружающей среды.

В связи с этим в минувшем году прокуратура Ленинского района Орска направила отрицательные заключения по итогам правовой экспертизы на проекты нормативно-правовых актов. Контрольный орган пытался оспорить решения Орского Совета депутатов по поправкам в генплан, но безуспешно. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Георгий Портнов