«Росводоканал Краснодар» напоминает о сроках оплаты услуг и передачи показаний

«Росводоканал Краснодар» напоминает горожанам, что передавать показания приборов учета воды необходимо до 25 числа каждого месяца, а оплачивать потребление воды и пользование канализацией — до 10 числа каждого месяца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Все потребители «Росводоканал Краснодар» могут оплатить услуги и передать показания приборов учета, воспользовавшись следующими ресурсами:

личный кабинет на официальном сайте «Росводоканал Краснодар»;

на официальном сайте «Росводоканал Краснодар»; на сайте без регистрации;

без регистрации; мобильное приложение «РВК.Услуги» (скачать приложение на мобильные устройства можно на базе Android через Google Play, для IOS — App Store);

в мобильном банке АО «АЛЬФА БАНК» (оплатить можно без комиссии по QR-коду из квитанции или по номеру лицевого счета);

в мобильных банках и отделениях: ООО КБ «Кубань Кредит», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» и др.;

в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России»;

по телефону колл-центра: 217-03-33 и Горячей линии: 8-800-200-36-46;

через голосового помощника (8-903-411-86-76).

Оплатить услуги можно и в центрах обслуживания абонентов по следующим адресам:

ул. Каляева,198 (вход с ул. Атарбекова);

ул. Петра Метальникова, д. 42, ТЦ «Инфинити», 3-й этаж;

пос. Пашковский, ул. Кирова, д. 183/3.

Юридические лица могут передавать показания приборов учета воды до 1 числа через Личный кабинет, по электронной почте, в центрах обслуживания абонентов. Оплатить услуги можно до 10 числа каждого месяца как через Личный кабинет, так и через Платежный сервис НКО «МОНЕТА», через банки, в центрах обслуживания абонентов.

Для удобства жителей города «Росводоканал Краснодар» внедрил цифровой формат квитанций. Чтобы перейти на него, достаточно зайти на сайт «Росводоканал Краснодар» в раздел «Электронная квитанция» и заполнить форму согласия. После этого переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажных документов будет синхронизирован.

«Росводоканал Краснодар» благодарит краснодарцев за своевременную оплату, которая позволяет предприятию обеспечивать бесперебойность оказания услуг, поддерживать их качество, продолжать запланированные работы на сетях.

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