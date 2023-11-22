В Татарстане с начала года реализовали древесины на 50 млн рублей
За январь–октябрь 2023 года в Татарстане по итогам аукционов реализовали 223,7 тыс. куб. м древесины на 50,8 млн руб. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Всего субъекты МСП провели десять аукционов по продаже прав на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
Господин Кузюров добавил, что в настоящее время в Татарстане лесосека освоена почти на 20%.