В Татарстане с начала года реализовали древесины на 50 млн рублей

За январь–октябрь 2023 года в Татарстане по итогам аукционов реализовали 223,7 тыс. куб. м древесины на 50,8 млн руб. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего субъекты МСП провели десять аукционов по продаже прав на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.

Господин Кузюров добавил, что в настоящее время в Татарстане лесосека освоена почти на 20%.

"Ъ-Казань"