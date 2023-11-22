Семью из Ярославской области объявили в федеральный розыск

Проживавшая в Мышкинском районе семья с двумя детьми 2012 и 2013 годов рождения объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

По данным омбудсмена, отец лишен родительских прав решением суда, а мать в родительских правах ограничена. Между тем в мае семья уехала с места жительства, и о месте ее нахождения органам опеки ничего не известно.

«Ранее государство уже вмешивалось в связи с тем, что дети находились в опасности. В настоящее время информация о местонахождении детей и их состоянии здоровья отсутствует, мать детей на связь не выходит, семья объявлена в федеральный розыск. Детям может угрожать опасность!»,— написал уполномоченный.

Михаил Крупин просит сообщить информацию на горячую линию всех, кто что-либо знает о судьбе пропавшей семьи.

Антон Голицын