Использование лесов Татарстана принесло бюджету свыше 390 млн рублей

Общий размер платежей от использования лесов Татарстана в бюджетную систему по итогам января–октября 2023 года составил 390,4 млн руб. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава Минлесхоза региона Равиль Кузюров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из общей суммы 288,6 млн руб. поступили в бюджет России, остальные — в казну региона.

На начало ноября подведомственные учреждения Минлесхоза заработали на платных услугах 705,2 млн руб.

"Ъ-Казань"