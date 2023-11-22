Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Использование лесов Татарстана принесло бюджету свыше 390 млн рублей

Общий размер платежей от использования лесов Татарстана в бюджетную систему по итогам января–октября 2023 года составил 390,4 млн руб. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава Минлесхоза региона Равиль Кузюров.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из общей суммы 288,6 млн руб. поступили в бюджет России, остальные — в казну региона.

На начало ноября подведомственные учреждения Минлесхоза заработали на платных услугах 705,2 млн руб.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...