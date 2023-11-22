«Молот» провел ротацию игроков

В «Молот» командирован нападающий Александр Волков. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 20-летний хоккеист провел в рамках КХЛ 40 матчей. В текущем сезоне Волков сыграл 12 матчей за ярославский «Локомотив» и отметился тремя (1+2) баллами по системе «гол+пас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

В то же время Пермь покинул Никита Кирьянов. Он вернулся в расположение ярославского «Локомотива». На его счету 18 матчей, в которых игрок набрал пять (1+4) баллов за результативность.

Напомним, что между командами существует соглашение, в соответствии с которым игроки клуба из КХЛ могут в течение сезона выступить за «Молот».