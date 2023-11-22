В Новосибирске к Новому году украсят сквер возле НОВАТа за 4,5 млн рублей

МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» ищет подрядчика на украшение сквера перед театром оперы и балета. Стоимость контракта составит 4,5 млн руб.

Подрядчику будет необходимо установить ель высотой 21 метр, элементы и комплектующие которой находятся у заказчика. Кроме того, в рамках контракта следует приобрести 1,8 тыс. новогодних шаров, 500 натуральных еловых веток, и установить 1,6 тыс. искусственных веток.

Также в сквере планируется установить две фотозоны. Работоспособность всей системы светового оформления новогодней елки подрядчик должен поддерживать с 7 декабря 2023 года по 1 февраля 2024 года. Дата начала работ 25 ноября, завершения – 9 декабря.

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Александр Киселев