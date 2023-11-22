Полиция Краснодара проверяет информацию о застреленной собаке

В Краснодаре полицейские проводят проверку по факту смерти собаки на улице Сормовской. Местные жители в соцсетях сообщили, что животное застрелили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Телетайп Краснодара» Фото: «Телетайп Краснодара»

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства гибели собаки. По окончании проверки будет принято законное решение, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ранее сообщалось, что жители Комсомольского микрорайона устроили конфликт из-за бездомных собак. Одни горожане установили будки для животных, а другие потребовали их убрать.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram