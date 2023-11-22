Полиция Краснодара проверяет информацию о застреленной собаке
В Краснодаре полицейские проводят проверку по факту смерти собаки на улице Сормовской. Местные жители в соцсетях сообщили, что животное застрелили.
Фото: «Телетайп Краснодара»
Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства гибели собаки. По окончании проверки будет принято законное решение, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Ранее сообщалось, что жители Комсомольского микрорайона устроили конфликт из-за бездомных собак. Одни горожане установили будки для животных, а другие потребовали их убрать.
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