Госпакет акций новосибирского «Электроагрегата» будет выставлен на продажу за 30 млн руб

На продажу выставлен госпакет акций АО «Электроагрегат» (Новосибирск). Начальная стоимость актива (52 924 шт. или 4,603704% уставного капитала) составила 30 млн руб. Планируется, что прием заявок начнется 27 ноября, сам аукцион запланирован на 22 января.

Распоряжение Росимущества об условиях приватизации пакета акций АО «Электроагрегат» было опубликовано 14 ноября 2023 года.

Предприятие занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта. Уставной капитал – 390,8 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2022 год, совладельцами компании являются Иван Деришев (48%), Дарья Деришева (29,6%) и Александр Деришев (3%).

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Оксана Павлова