Уральские синоптики продлили предупреждение о непогоде до 23 ноября

В четверг, 23 ноября, на территории Свердловской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, 23 ноября в регионе ночью будет -4°…-9°, на крайнем севере до -14. Днем потеплеет до 0°…-5°, на севере до -8°. Ветер 3-8 м/с.

В пятницу, 24 ноября, ночная температура составит -11°…-16°, на севере до -6°. Днем воздух прогреется до -8°…-13°, на севере до -3°. Также местами ожидается небольшой или умеренный снег. Ветер 1-6 м/с.

Напомним, по словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, зимой температура воздуха в регионе будет около нормы и чуть выше нее, ожидаются снегопады.

Полина Хабарова

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