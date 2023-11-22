Врачи в Ижевске восстановили руку получившему ранение бойцу СВО

В столице Удмуртии врачи городской клинической больницы №6 провели уникальную операцию военнослужащему, получившемся ранение левой кисти на СВО. Как рассказал во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, в военном госпитале ему оказали первую помощь и удалили осколки, однако разгибать пальцы он не мог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Врачи в Ижевске провели бойцу операцию, которая продолжалась 4,5 часа. Мужчине сделали пересадку костей, сухожилий и кожи, а также микрохирургическую пересадку мягких тканей на сосудистой ножке, чтобы восстановить кровоснабжение.

Ожидается, что рука полностью восстановится через несколько месяцев.