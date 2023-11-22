Все дороги Курганской области закрыли для автобусов и большегрузов

В Курганской области введен полный запрет на передвижение автобусов, иного пассажирского транспорта, а также большегрузных автомобилей. Такое решение принято Госавтоинспекцией региона из-за неблагоприятной погоды, сообщает отдел ГИБДД по Кургану.

Угроза безопасности дорожного движения возникла из-за сильного бокового ветра и гололеда на проезжей части. Ограничения введены на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Всем автомобилистам Курганской области дорожные полицейские рекомендуют отказаться от поездок.

О времени и дате снятия запрета на движение большегрузов и автобусов ГИБДД сообщит дополнительно.

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