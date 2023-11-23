Эта музыка будет вечной?

«Коммерсантъ Стиль» — о новых парфюмерных селебрити-запусках и о том, почему их продолжают покупать, несмотря на очевидную перенасыщенность рынка.

Вопреки глобальной негативной реакции на все новые и новые косметические бренды «от знаменитостей», селебрити-ароматы по-прежнему вызывают интерес. Согласно последним данным аналитической платформы Launchmetrics, ароматы, выпущенные известными поп-звездами, возглавляют списки продаж, и этот тренд только растет. Специалисты считают, что наличие большой, преданной фанатской базы позволяет знаменитостям четко дифференцировать свои бьюти-предложения на очень насыщенном рынке красоты и поэтому этот голос знаменитостей продолжает оставаться одной из ключевых движущих сил отрасли. В большей степени это касается представителей поколения Z, которые из-за своего юного возраста не только попадают под влияние звездного флера, но и начинают обзаводиться собственными средствами и с удовольствием тратят их на подобные нужды. В списке тех, кому они готовы отдать свои деньги,— Билли Айлиш, Ариана Гранде, Бейонсе Трой Сиван, а теперь к ним присоединились Гарри Стайлз и Виктория Бекхем.

Гарри Стайлз, Pleasing

Всего через несколько дней после того, как певец продемонстрировал миру свою свежевыбритую голову, он приоткрыл завесу над новым бьюти-проектом — коллекцией ароматов (помимо уже существующей линии лаков для ногтей и средств по уходу за кожей), созданных совместно с французским парфюмерным домом Robertet. Идея парфюмов выбрана самая «продающая» — все они вдохновлены сексом, а их официальные названия этому вполне соответствуют: Closeness, Rivulets и Bright, Hot. Поклонникам больше не нужно представлять, как пахнет ольфактивная интерпретация свидания по версии Гарри Стайлза.

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Билли Айлиш, Eilish No. 3

Новый аромат певицы пахнет красным цветом. Поп-звезда, обладающая синестезией, то есть состоянием, позволяющим ей визуализировать запахи, представила мир, окрашенный в малиновый цвет. В ее видении это сочетание жасмина, пряного шафрана и мягкого кедра. Помещен аромат в фирменный флакон ароматов Айлиш, созданных по образцу ее любимых частей тела: груди, шеи и ключицы.

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Виктория Бекхем, Victoria Beckham Beauty

Певица представила трио ароматов, вдохновленных ее путешествиями с мужем, Дэвидом Бекхемом, и сама снялась в рекламной кампании. Виктория Бекхем назвала их автобиографическими, отражающими яркие моменты ее брака и семейной жизни. В линию вошли Portofino `97, Suite 302 и San Ysidro Drive, которые были разработаны совместно с парфюмером Жеромом Эпинеттом. Цитрусовый Portofino `97 рассказывает историю периода ухаживаний пары и тайную поездку в Италию; вишнево-табачный Suite 302 — про медовый месяц в Париже и отель «Ритц», где они жили в сьюте Коко Шанель; а шафрановый San Ysidro Drive отражает переезд семьи в Лос-Анджелес, когда Дэвид подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Ирина Кириенко