С директора Армавирского электротехнического завода взыскивают 220 млн рублей

Председателя Совета директоров ООО «Армавирский электротехнический завод» (ООО ТД «АЭТЗ») Рубена Геворкяна конкурсный управляющий организации привлекает к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 220,7 млн руб. Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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«В Арбитражный суд Краснодарского края было подано ходатайство о привлечении в качестве соответчика Геворкяна Рубена Романовича по ранее поданному заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности»,— говорится в заявлении.

В ноябре 2022 года в ЕФРСБ появилась публикация о том, что бывших гендиректоров завода, которые руководили предприятием с 2011 по 2022 год (Елена Шереметьева, Александр Недорезов и Светлана Соловьева), а также бывшего члена совета директоров предприятия Елену Ивойлову суд привлек к субсидиарной ответственности на сумму 220,6 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «АЭТЗ» зарегистрировано в 2010 году в Армавире. Основной вид деятельности — оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами и материалами. Учредителем завода является «Энерджи Холдинг Инк», зарегистрированная на Сейшельских островах. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

В мае 2021 года ОАО «Завод Нижегородский теплоход» (ОАО «ЗНТ») обратилось в Арбитражный суд края с заявлением о признании Армавирского электротехнического завода банкротом.

Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Нижегородской области в апреле 2017 года с Армавирского электротехнического завода в пользу ОАО «ЗНТ» взыскано 220,6 млн руб. Однако ответчик не исполнил это решение, в связи с чем в отношении завода суд ввел процедуру наблюдения. В марте 2022 года в отношении ООО ТД «АЭТЗ» Арбитражный суд Краснодарского края открыл конкурсное производство.

Тат Гаспарян

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